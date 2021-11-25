Навчання на Донбасі: силовики відбивали напад "терористів"

Співробітники СБУ на Донбасі тренувалися відбивати напад "терористів". За легендою вони проникли на територію слідчого ізолятора і захопили в заручники його співробітників. Також спільники "терористів" висадили в повітря через річку Айдар.

Силовики почали із силової фази. Вони нейтралізували "терористів" та звільнили "заручників". А тим часом вибухотехніки виявили закладені "вибухові пристрої" та знешкодили їх.

У навчаннях брали участь регіональні підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацгвардії, службовці прикордонної служби, Нацполіції та інші.