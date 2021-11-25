Навчання на Донбасі: силовики відбивали напад "терористів"

Силовики відпрацювали дії у разі можливого нападу "терористів" у районі ООС. Антитерористичні навчання пройшли у Старобільському районі Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ у Telegram.
Співробітники СБУ на Донбасі тренувалися відбивати напад "терористів". За легендою вони проникли на територію слідчого ізолятора і захопили в заручники його співробітників. Також спільники "терористів" висадили в повітря через річку Айдар.
Силовики почали із силової фази. Вони нейтралізували "терористів" та звільнили "заручників". А тим часом вибухотехніки виявили закладені "вибухові пристрої" та знешкодили їх.
У навчаннях брали участь регіональні підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацгвардії, службовці прикордонної служби, Нацполіції та інші.
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