На учения. Россия вывела 20 боевых кораблей в Балтийское море

Российская Федерация проводит очередные морские учения. 20 кораблей и судов Балтийского флота вышли в назначенные районы моря для отработки задач боевой подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

"20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки", - говорится в сообщении.

В рамках учения в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера.

Отмечается, что корабли, объединенные в несколько тактических групп, будут выполнять задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений.