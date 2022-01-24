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На учения. Россия вывела 20 боевых кораблей в Балтийское море

Автор: Ольга Белей

Российская Федерация проводит очередные морские учения. 20 кораблей и судов Балтийского флота вышли в назначенные районы моря для отработки задач боевой подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки", - говорится в сообщении.

В рамках учения в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера.

Отмечается, что корабли, объединенные в несколько тактических групп, будут выполнять задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений.

Напомним, в январе-феврале военно-морской флот России планирует провести военные учения в трех морях и двух океанах.

Отметим, 24 января в Средиземном море начались военные учения НАТО "Удар Нептуна-2022".

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