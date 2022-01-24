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"Удар Нептуна". В Средиземном море начались военные учения НАТО

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 14:25
"Удар Нептуна". В Средиземном море начались военные учения НАТО Фото: В Средиземном море начались военные учения НАТО (nato.int)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 24 января, в Средиземном море начались военные учения НАТО "Удар Нептуна-2022". Учения продляться до 4 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

В учениях принимают участие корабли союзников из Командования ударных и вспомогательных сил Военно-морских сил НАТО и Шестого флота США.

Во время военных учений будет развернут американский авианосец USS Harry S. Truman Carrier вместе с его авианосной ударной группой и авиакрылом.

"Учения "Удар Нептуна" подчеркивает способность НАТО интегрировать высококлассные морские возможности авианосной ударной группы для обеспечения высокой оперативной готовности всего Альянса, а также обороны и защиты всех союзников", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что впервые со времен Холодной войны полная авианосная группа США переходит под командование НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал этот шаг, назвав его "сильным знаком трансатлантического единства".

"НАТО всегда будет делать все необходимое для защиты и обороны всех союзников", - добавил он.

Напомним, НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе из-за России.

Страны НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и перебрасывают дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы.

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НАТО Военные учения Средиземное море
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