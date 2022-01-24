На навчання. Росія вивела 20 бойових кораблів у Балтійське море

Російська Федерація проводить чергові морські навчання. 20 кораблів і суден Балтійського флоту вийшли в призначені райони моря для відпрацювання завдань бойової підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

"20 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення Балтійського флоту покинули пункти постійного базування і вийшли в призначені райони Балтійського моря для виконання завдань в рамках планових заходів бойової підготовки", - йдеться в повідомленні.

У рамках навчання в складі тактичних груп будуть діяти тральщики і малі протилодкові кораблі, маленькі ракетні кораблі та ракетні катера.

Зазначається, що кораблі, об'єднані в кілька тактичних груп, виконуватимуть завдання з протичовнової та протиповітряної оборони, а також протимінного забезпечення загонів з виконанням практичних бойових вправ.