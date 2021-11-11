Учения "Омега": в Израиле готовятся к возможной вспышке нового штамма COVID

Учения проходят в Национальном центре управления в кризисных ситуациях. В них принимают участие чиновники и представители профессиональных организаций здравоохранения.

Учения состоят из трех этапов. В процессе осуществляется контроль за выполнением ограничений для граждан и соблюдений карантина/самоизоляции, оповещение населения, проведение тестирования, контроль готовности больниц и других учреждений. охрана здоровья учащихся, политика въезда в страну и выезда за границу.

Кроме того, участники учений должны собрать и проанализировать данные о возможном новом штамме. По итогам учений проводится оценка ситуации, а премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подведет итоги и даст соответствующие указания о продолжении деятельности.

"Государство Израиль в отличном положении. Мы победили четвертую волну и выходим из "Дельты", но мы всегда смотрим в будущее и готовимся к продолжению борьбы. Мы не складываем вещи - не сворачиваем системы управления и борьбы с вирусом. Наоборот, мы продолжаем приобретать навыки и испытывать себя. В то время как в мире ситуация с короновирусом ухудшается, Израиль защищен. Чтобы поддерживать это и продолжать непрерывный жизненный процесс, мы должны держать руку на пульсе и готовиться к любому сценарию", - сказал премьер.