Навчання "Омега": в Ізраїлі готуються до можливого спалаху нового штаму COVID

Навчання відбуваються в Національному центрі управління в кризових ситуаціях. У них беруть участь чиновники та представники професійних організацій охорони здоров'я.

Навчання складаються із трьох етапів. У процесі здійснюється контроль за виконанням обмежень для громадян та дотримання карантину/самоізоляції, оповіщення населення, проведення тестування, контроль готовності лікарень та інших закладів, охорона здоров'я учнів, політика в'їзду в країну та виїзду за кордон.

Крім того, учасники навчань повинні зібрати та проаналізувати дані про можливий новий штам. За підсумками навчань проводиться оцінка ситуації, а прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет підіб'є підсумки та дасть відповідні вказівки про продовження діяльності.

"Держава Ізраїль у відмінному становищі. Ми перемогли четверту хвилю і виходимо з "Дельти", але ми завжди дивимось у майбутнє і готуємося до продовження боротьби. Ми не складаємо речі - не згортаємо системи управління та боротьби з вірусом. Навпаки, ми продовжуємо набувати навичок" і відчувати себе. У той час, як у світі ситуація з коронірусом погіршується, Ізраїль захищений. Щоб підтримувати це і продовжувати безперервний життєвий процес, ми повинні тримати руку на пульсі і готуватися до будь-якого сценарію", - сказав прем'єр.