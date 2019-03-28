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Учения в Крыму расценили как угрозу Черноморскому региону

Новости » Политика    28.03.2019 - 14:39
Учения в Крыму расценили как угрозу Черноморскому региону
Фото: военные учения (facebook.com/mod.mil.rus)

Учения в Крыму являются частью российской милитаризации в регионе

Военные учения в оккупированном Крыму являются угрозой всему Черноморскому региону. Об этом заявил постпред Украины при ОБСЕ Василий Прокопчук, передает Twitter украинского представительства.

По словам Прокопчука, военные учения в Крыму с привлечением более 1,5 тыс. десантников 300 единиц боевой техники и авиации являются частью продолжающейся милитаризации со стороны России, которая несет угрозы всему Черноморскому региону и за его пределами.

Учения в Крыму расценили как угрозу Черноморскому региону

 

Отметим, в российском Минобороны заявляли, что на учениях отрабатывается переброска войск на большие расстояния "комбинированным способом и в кратчайшие сроки". В частности, проводится десантирование личного состава и военной техники из самолетов, а также высадка подразделений воздушно-десантных войск из боевых десантных кораблей.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Россия планирует переместить ядерные боеприпасы в Крым. Кроме того, РФ формирует на территории Южного военного округа еще одну ракетную бригаду. На ее вооружении будут ракетные комплексы "Искандер" и новые крылатые ракеты увеличенного радиуса действия.

 

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