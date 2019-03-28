Навчання в Криму розцінили як загрозу Чорноморському регіону

Фото: військові навчання (facebook.com/mod.mil.rus)

Навчання в Криму є частиною російської мілітаризації в регіоні

Військові навчання в окупованому Криму є загрозою всьому Чорноморському регіону. Про це заявив постпред України при ОБСЄ Василь Прокопчук, передає Twitter українського представництва.

За словами Прокопчука, військові навчання в Криму з залученням понад 1,5 тис. десантників 300 одиниць бойової техніки і авіації є частиною триваючої мілітаризації з боку Росії, яка несе загрози всьому Чорноморському регіону та за його межами.

Зазначимо, в російському Міноборони заявляли, що на навчаннях відпрацьовується перекидання військ на великі відстані "комбінованим способом і в найкоротші терміни". Зокрема, проводиться десантування особового складу і військової техніки, літаків, а також висадка підрозділів повітряно-десантних військ з бойових десантних кораблів.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія планує перемістити ядерні боєприпаси до Криму. Крім того, РФ формує на території Південного військового округу ще одну ракетну бригаду. На її озброєнні будуть ракетні комплекси "Іскандер" і нові крилаті ракети збільшеного радіусу дії.