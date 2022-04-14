Учеников и преподавателей заведений профтехобразования освободили от мобилизации

Верховная рада приняла закон об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации некоторых категорий граждан. В перечень включены учащиеся и преподаватели учреждений профессионального (профессиональнотехнического) образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно документу (проект 7272), не подлежат призыву на военную службу по мобилизации:

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