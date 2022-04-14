Учнів та викладачів закладів профтехосвіти звільнили від мобілізації

Верховна рада ухвалила закон щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян. До переліку включені учні і викладачі закладів професійної (професійнотехнічної) освіти.
Згідно з документом (проект 7272), не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:
здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти,
асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти,
наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої, чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійнотехнічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.