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Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА в 2021 году

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство образования и науки Украины освободило учеников 4 и 9 классов от прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году. На такой шаг пошли из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Об этом говорится на сайте Минобразования.

"МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации учеников заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году", - заявили в министерстве.

Как пояснили в Минобразования, в документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, будет сделана запись "освобожден (а)".

"Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, заканчивающими получение начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19", - пояснили в МОН.

Это решение Минобразования вступит в силу в день его опубликования в "Официальном вестнике Украины".

Напомним, 5 марта в Украине завершилась регистрация на внешнее независимое оценивание. Среди самых популярных предметов, которые выбрали на ВНО, история и математика.

Добавим, с графиком проведения ВНО в 2021 году можно ознакомиться на РБК-Украина.

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