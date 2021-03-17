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Учнів 4 та 9 класів звільнили від ДПА у 2021 році

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство освіти та науки України звільнило учнів 4 та 9 класів від проходження державної підсумкової атестації у 2021 році. На такий крок пішли через ситуацію з коронавірусом в країні.

Про це йдеться на сайті Міносвіти.

"МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації здобувачів закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів у 2020/2021 навчальному році", - заявили у міністерстві.

Як пояснили в Міносвіти, у документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, буде зроблено запис "звільнений (а)".

"Таке рішення сприятиме організованому завершенню навчального року учнями, які закінчують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, в умовах поширення на території України COVID-19", - пояснили в МОН.

Це рішення Міносвіти набуде чинності у день його публікації в "Офіційному віснику України".

Нагадаємо, 5 березня в Україні завершилася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Серед найпопулярніших предметів, які обрали на ЗНО, історія та математика.

Додамо, з графіком проведення ЗНО у 2021 році можна ознайомитися на РБК-Україна.

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