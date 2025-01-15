Учень з Івано-Франківська знайшов у булочці патрон: що кажуть у поліції
Учень молодших класів з Івано-Франківська знайшов патрон у хлібобулочному виробі - булочці, яку взяв із собою до ліцею.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Що відомо про булочку з патроном з Івано-Франківська
Вдень середи, 15 січня, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в одному із супермаркетів міста придбали "пончик із сюрпризом".
"Фото надіслали мені в приват", - написав він у своєму Facebook.
Булочка "з сюрпризом" (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)
За словами очільника міста, виробник цього хлібобулочного виробу - не місцевий.
Упаковка від булочки (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)
"Чи справжній патрон? Як він потрапив до пончика? Поліція зяясовує деталі", - наголосив посадовець.
Допис Марцінківа (скриншот: facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Дещо згодом у прес-службі поліції Івано-Франківської області повідомили, що за фактом знаходження в булці навчального патрону розпочали перевірку.
"15 січня до інспектора освітньої безпеки звернувся класний керівник молодшого класу одного з ліцеїв Івано-Франківська", - розповіли правоохоронці.
Педагог повідомив, що його учень виявив набій у хлібобулочному виробі.
"Зі слів дитини, його напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів обласного центру", - уточнили в поліції.
Зазначається, що на місце одразу скерували:
- слідчо-оперативну групу районного управління поліції;
- ювенальних поліцейських;
- відповідні служби.
"Поліцейські уже з'ясували, набій навчальний. За даним фактом розпочато перевірку. Правоохоронці встановлюють всі обставини події", - підсумували у поліції.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/frankivskpolice)
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