Ученик из Ивано-Франковска нашел в булочке патрон: что говорят в полиции
Ученик младших классов из Ивано-Франковска нашел патрон в хлебобулочном изделии - булочке, которую взял с собой в лицей.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Что известно о булочке с патроном из Ивано-Франковска
Днем в среду, 15 января, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в одном из супермаркетов города приобрели "пончик с сюрпризом".
"Фото прислали мне в приват", - написал он в своем Facebook.
Булочка "с сюрпризом" (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)
По словам главы города, производитель этого хлебобулочного изделия - не местный.
Упаковка от булочки (фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv)
"Настоящий ли патрон? Как он попал в пончик? Полиция выясняет детали", - подчеркнул чиновник.
Пост Марцинкива (скриншот: facebook.com/ruslan.martsinkiv)
Несколько позже в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области сообщили, что по факту нахождения в булке учебного патрона начали проверку.
"15 января к инспектору образовательной безопасности обратился классный руководитель младшего класса одного из лицеев Ивано-Франковска", - рассказали правоохранители.
Педагог сообщил, что его ученик обнаружил патрон в хлебобулочном изделии.
"По словам ребенка, его накануне приобрела бабушка в одном из супермаркетов областного центра", - уточнили в полиции.
Отмечается, что на место сразу направили:
- следственно-оперативную группу районного управления полиции;
- ювенальных полицейских;
- соответствующие службы.
"Полицейские уже выяснили, патрон учебный. По данному факту начата проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/frankivskpolice)
Напомним, ранее мы рассказывали, что обязательно должно быть на этикетке замороженных продуктов.
Читайте также, как изменились требования к качеству продуктов для ВСУ во время войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.