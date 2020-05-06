Учебные заведения до 1 сентября уже открываться не будут, - Минздрав

Учебные заведения в рамках карантина уже открываться не будут, они открываются только с 1 сентября. Об этом заявил главный санитарний врач Виктор Ляшко в интервью изданию "Сегодня".

Ляшко отметил, что будут открывать только некоторые учебные заведения для проведения ВНО.

"Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО", - заявил он.

Напомним, глава комитета Верховной рады Украины по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что в сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина в конце учебного года.

Как известно, в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что из-за карантина учебный год в школах завершится дистанционно. По ее словам, учебный год будет завершен 1 июня.

Ранее также сообщалось, что участники, которые проживают в другой области или на расстоянии свыше 150 километров от заведения, смогут изменить место сдачи ВНО. Как сообщается, такая возможность будет предоставляться с 6 по 18 мая.