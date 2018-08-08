У навчальному центрі "Десна" застрелився солдат-строковик

Причини самогубства встановлюватимуться слідством

У навчальному центрі "Десна" солдат-строковик покінчив життя самогубством, застрелившись під час несення вартової служби. Про це повідомляє прес-служба навчального центру.

Вказано, що на місці події працюють правоохоронці та відповідальні особи, а причини самогубства встановлюватимуться слідством.

"Солдат строкової служби однієї з частин нашого Навчального центру вчинив самогубство під час несення вартової служби. Ніяких передвісників біди не було - військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі та застрелився", - сказано у повідомленні.

Командування та весь особовий склад навчального центру висловлює співчуття рідним та близьким військового.

Нагадаємо, у травні у Генічеському районі Херсонської області виявили тіло українського моряка з вогнепальним пораненням. Повідомлялося, що морський піхотинець застрелився.

У липні в зоні ООС, де виконує бойове завдання 26 артилерійська бригада, на бойовому посту знайшли тіло солдата зі смертельним вогнепальним пораненням. Це військовослужбовець з міста Бердичева - 27-річний Олександр Присяжний. За версією слідства, загиблий вчинив самогубство.