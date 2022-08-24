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Учеба, тарифы, цены. Как полгода войны изменили жизнь украинцев

Новина українською →
Среда 24 августа 2022 06:15
Учеба, тарифы, цены. Как полгода войны изменили жизнь украинцев Фото: миллионы украинцев стали переселенцами из-за войны (Getty Images)
Автор: Анна Березина

За полгода войны в Украине произошли социальные и экономические изменения, которые коснулись всех граждан. Правительство принимает меры для поддержки населения, но также вынуждено вводить серьезные ограничения.

Подробнее о том, какой стала жизнь в стране за 6 месяцев военного положения и чего ждать в ближайшее время - в материале РБК-Украина.

Каким будет учебный год

Учебный год в Украине начнется 1 сентября, но не все школьники сядут за парты. Решение о формате обучения принимают военные администрации, местные власти и педсоветы школ, исходя из ситуации с безопасностью.

В зонах, отдаленных от боевых действий, предполагается смешанная форма обучения (очная и дистанционная). При этом условием проведения офлайн-уроков является наличие укрытий в здании школы или рядом.

Учеба, тарифы, цены. Как полгода войны изменили жизнь украинцевФото: в школах и детских садах обязательно должны быть укрытия (Getty Images)

Школы Львова планируют очное обучение для младших классов, а для старшеклассников возможно совмещение с дистанционным форматом. В Киеве откроются только те школы, в которых есть укрытия.

В небезопасных регионах и на временно оккупированных территориях дети будут учиться дистанционно. Так, школьники Харькова, Днепра, Николаева, Запорожья начнут учебный год в онлайн-формате.

Дети, которые сейчас находятся за границей, и переселенцы внутри страны могут продолжать обучение в своих школах онлайн.

Где и как живут переселенцы

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. За рубеж выехало более 11 млн граждан. Наибольшее число беженцев отправилось в Польшу (5,4 млн), Венгрию (1,1 млн), Румынию (1 млн), Германию (971 тыс). Однако, по данным УВКБ ООН, 4,7 млн уже вернулось в Украину.

Те, кто остается за границей, могут получить статус временной защиты. Он дает право на работу, образование, медицинскую помощь, жилье. Также украинцам в Европе выплачивают денежную помощь. Ее размер и сроки получения в каждой стране разные.

В то же время около 6,6 млн человек переселились в более безопасные регионы внутри страны. В первые месяцы вторжения РФ лидировали по числу переселенцев западные области.

На данный момент, по оценке Международной организации миграции, наибольшее количество ВПЛ проживает в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Закарпатской областях.

Учеба, тарифы, цены. Как полгода войны изменили жизнь украинцевФото: переселенцы могут оформить специальный статус для получения выплат (Getty Images)

Внутренне перемещенным лицам предоставляется ежемесячная денежная помощь от государства, гуманитарная помощь в виде продуктов и предметов первой необходимости.

Переселенцы в Украине имеют право на бесплатное проживание в местах компактного размещения (общежития, пансионаты, сборные модульные дома). Также работает инициатива "Прихисток" по поиску бесплатного жилья.

Тарифы на коммуналку

Правительство ввело мораторий на повышение коммунальных тарифов в период действия военного положения и еще 6 месяцев после его окончания.

В платежках "заморозили" стоимость услуг для населения на поставку и распределение газа, отопление и горячую воду. Разницу в тарифах компаниям-поставщикам будет компенсировать государство.

Кроме того, принятый закон запрещает поставщикам газа требовать от потребителя погашения задолженности.

Подготовка к зиме

В условиях войны Украину ждет сложный отопительный сезон. Из-за повреждения газопроводов не будет отопления на Донбассе. Также возможны проблемы с электричеством из-за перегрузок сетей. Поэтому правительство объявило обязательную эвакуацию из Донецкой области.

Учеба, тарифы, цены. Как полгода войны изменили жизнь украинцевФото: зимой батареи в квартирах станут холоднее (Getty Images)

Под угрозой срыва отопительный сезон на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии фронта в Запорожской, Херсонской областях.

В Кабмине обещают, что отопление появится вовремя в тех регионах, где это возможно. Однако нормы температуры в квартирах будут ниже - 18-19 градусов вместо 21 градуса.

Местные власти готовятся к аварийным ситуациям и отключениям зимой: закупают буржуйки, генераторы, резервное топливо.

Что будет с ценами

По прогнозу НБУ, инфляция ускорится до конца этого года, а ее снижение возможно только в начале 2023-го. Поэтому стоимость наиболее популярных продуктов будет расти.

В Ассоциации поставщиков торговых сетей считают, что продовольственного дефицита в стране не стоит опасаться, но из-за повышения цен лучше сделать запасы к зиме.

Эксперты советуют закупить впрок те продукты, которые имеют длительный срок хранения и осенью будут продаваться еще по старой стоимости (крупы, макароны, сахар, чай, кофе, корм для животных, бытовая химия).

Учеба, тарифы, цены. Как полгода войны изменили жизнь украинцевФото: цены на продукты будут расти (Getty Images)

Социальные выплаты

Несмотря на войну, пенсии и социальные пособия в Украине выплачивают по графику. Но из-за прогнозов высокой инфляции в Министерстве финансов не дают точного ответа, будет ли в дальнейшем индексация социальных стандартов.

Этот вопрос решится после определения окончательного варианта бюджета на 2023 год.

Переселенцы из зон боевых действий и люди, чье жилье разрушено, получают ежемесячную помощь от государства в размере 2 тыс. грн для собственных нужд и 3 тыс. грн для обеспечения несовершеннолетнего ребенка или для людей с инвалидностью.

Также ВПЛ в Украине могут оформить материальную помощь от международных организаций. Регистрация осуществляется через платформу "єДопомога".

  • Программа ЮНИСЕФ предусматривает начисление по 2,2 тыс. грн в течение 3-х месяцев многодетным семьям и семьям, где есть дети с инвалидностью.
  • Международный Комитет Красного Креста выплачивает по 2,5 тыс. грн.
  • Агентство ООН по делам беженцев предоставляет выплаты в размере 2,2 тыс. грн в течение трех месяцев.
  • Всемирная продовольственная программа ООН осуществляет трехмесячные денежные выплаты по 2,2 тыс. грн.

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