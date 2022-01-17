Участвовала в террористической группе: в аэропорту Одессы задержали иностранку

В воскресенье, 16 января, в аэропорту Одессы пограничники задержали иностранку. Установлено, что ее разыскивали за участие в террористической группе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Так, задержанной оказалась 32-летняя гражданка Таджикистана. Она пыталась пройти пограничный контроль.
Отмечают, что сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол. Ее разыскивали из-за участия в террористической группе.
Пограничники в аэропорту передали задержанную работникам Национальной полиции. Также о женщине сообщили украинскому бюро Интерпола в Киеве.
Напомним, 7 декабря в аэропорту Одессы пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске. Его разыскивали за совершение ряда уголовных преступлений.