Брала участь у терористичній групі: в аеропорту Одеси затримали іноземку

У неділю, 16 січня, в аеропорту Одеси прикордонники затримали іноземку. Встановлено, що її розшукували за участь у терористичній групі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Так, затриманою виявилася 32-річна громадянка Таджикистану. Вона намагалася пройти прикордонний контроль.
Зазначають, що спрацювала база даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол. Її розшукували через участь у терористичній групі.
Прикордонники в аеропорту передали затриману працівникам Національної поліції. Також про жінку повідомили українське бюро Інтерполу в Києві.
Нагадаємо, 7 грудня в аеропорту Одеси прикордонники затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Його розшукували за скоєння кримінальних злочинів.