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Участвовала в террористической группе: в аэропорту Одессы задержали иностранку

Новина українською →
Одесса, Понедельник 17 января 2022 17:55
Участвовала в террористической группе: в аэропорту Одессы задержали иностранку Фото: в Одессе задержали иностранку-террористку (dpsu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В воскресенье, 16 января, в аэропорту Одессы пограничники задержали иностранку. Установлено, что ее разыскивали за участие в террористической группе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, задержанной оказалась 32-летняя гражданка Таджикистана. Она пыталась пройти пограничный контроль.

Отмечают, что сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол. Ее разыскивали из-за участия в террористической группе.

Пограничники в аэропорту передали задержанную работникам Национальной полиции. Также о женщине сообщили украинскому бюро Интерпола в Киеве.

Напомним, 7 декабря в аэропорту Одессы пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске. Его разыскивали за совершение ряда уголовных преступлений.

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