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Брала участь у терористичній групі: в аеропорту Одеси затримали іноземку

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Одеса, Понеділок 17 січня 2022 17:55
Брала участь у терористичній групі: в аеропорту Одеси затримали іноземку Фото: в Одесі затримали іноземку-терористку (dpsu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У неділю, 16 січня, в аеропорту Одеси прикордонники затримали іноземку. Встановлено, що її розшукували за участь у терористичній групі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, затриманою виявилася 32-річна громадянка Таджикистану. Вона намагалася пройти прикордонний контроль.

Зазначають, що спрацювала база даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол. Її розшукували через участь у терористичній групі.

Прикордонники в аеропорту передали затриману працівникам Національної поліції. Також про жінку повідомили українське бюро Інтерполу в Києві.

Нагадаємо, 7 грудня в аеропорту Одеси прикордонники затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Його розшукували за скоєння кримінальних злочинів.

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