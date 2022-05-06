UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не участвовал в "спецоперации". Отец матроса с крейсера "Москва" получил ответ от прокуратуры РФ

Фото: в РФ утверждают, что крейсер "Москва" не участвовал в "спецоперации" (twitter com osinttechnical)
Автор: Наталья Юрченко

Российская прокуратура отправила ответ отцу матроса-срочника Егора Шкребца, который был членом экипажа затонувшего крейсера "Москва". Руководство утверждает, что корабль не участвовал в так называемой "спецоперации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в соцсетях отца Дмитрия Шкребца.

В письме Военной прокуратуры Черноморского флот отмечается, что матрос "объявлен безвестно отсутствующим в воинской части".

"Поисковые мероприятия положительного результата не принесли, в настоящее время местонахождение вашего сына не установлено", - говорится в документе.

Кроме того, прокуратура утверждает, что затопленный крейсер "Москва" якобы не заходил в территориальные воды Украины и не был включен в перечень соединений и воинских частей, участвовавших в "спецоперации".

Фото: ответ военной прокуратуры Черноморского флота России на запрос Дмитрия Шкребца (vk.com)

Напомним, 14 апреля стало известно об атаке крейсера "Москва" украинскими ракетами "Нептун".

Позже в Минобороны РФ подтвердили, что корабль затонул, но в результате пожара, а жертвой крушения якобы стал только один моряк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваВойна России против Украины