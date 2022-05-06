Не брав участі в "спецоперації". Батько матроса з крейсера "Москва" отримав відповідь від прокуратури РФ

Російська прокуратура відправила відповідь батькові матроса-строковика Єгора Шкребця, який був членом екіпажу затонулого крейсера "Москва". Керівництво стверджує, що корабель не брав участі в так званій "спецоперації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в соцмережах батька Дмитра Шкребця.

Крім того, прокуратура стверджує, що затоплений крейсер "Москва" нібито не заходив в територіальні води України і не був включений до переліку з'єднань і військових частин, які брали участь в "спецоперації".

"Пошукові заходи позитивного результату не принесли, в даний час місцезнаходження вашого сина не встановлено", - йдеться в документі.

У листі Військової прокуратури Чорноморського флот зазначається, що матрос "оголошений безвісно відсутнім у військовій частині".

Нагадаємо, 14 квітня стало відомо про атаку крейсера "Москва" українськими ракетами "Нептун".

Пізніше в Міноборони РФ підтвердили, що корабель затонув, але в результаті пожежі, а жертвою аварії нібито став тільки один моряк.

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