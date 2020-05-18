Участники смазочных тендеров УЗ пожаловались АМКУ на монополию

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В последние годы монополию в смазочных тендерах "Укрзализныци" неизменно удерживали два производителя

Участники смазочных тендеров обратились в Антимонопольный комитет Украины с просьбой расследовать искусственную монополии на закупках "Укрзализныци". Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на отраслевое издание OilPoint.

Издание отмечает, что в последние годы монополию в смазочных тендерах "Укрзализныци" неизменно удерживали два производителя: столичный завод KSM и бердянский завод "Азмол".

Отмечается, что это стало возможным благодаря введению со стороны заказчика специальных процедур допуска. Процедуры допуска были созданы решением правления "Укрзализныци" от ноября 2017 года, которым был утвержден Стандарт СТП-Н 04-009: 2017.

Напомним, в 2019 году двое новых игроков топливно-смазочного рынка (ООО "Корнет Холдинг" и ООО "Хилл Корпорейшн-Юкрейн") смогли обжаловать в Антимонопольном комитете свое недопущения к аукционам железной дороги.

На два последних тендера "Укрзализныци" по 130 млн гривен пришло немало участников: 9 компаний на первый и 12 - на второй. При этом предложения всех фаворитов предыдущих лет были отклонены из-за одинаковой ошибки - они предоставили технические условия на производство продукции не в полном объеме. По итогу - все отклоненные участники подали жалобы в АМКУ.

На текущей неделе ожидается заседание коллегии АМКУ по обжалованию публичных закупок, решение которой может поставить точку в схемах по закупкам УЗ.

Автор: Александра Диденко