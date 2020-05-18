Учасники мастильних тендерів УЗ поскаржилися АМКУ на монополію

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В останні роки монополію в мастильних тендерах "Укрзалізниці" незмінно утримували два виробника

Учасники мастильних тендерів звернулися в Антимонопольний комітет України з проханням розслідувати штучну монополію на закупівлі "Укрзалізниці". Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на галузеве видання OilPoint.

Видання відзначає, що в останні роки монополію в мастильних тендерах "Укрзалізниці" незмінно утримували два виробники: столичний завод KSM і бердянський завод "Азмол".

Наголошується, що це стало можливим завдяки введенню з боку замовника спеціальних процедур допуску. Процедури допуску були створені рішенням правління "Укрзалізниці" від листопада 2017 року, яким був затверджений Стандарт СТП-Н 04-009: 2017.

Нагадаємо, у 2019 році двоє нових гравців паливно-мастильного ринку (ТОВ "Корнет Холдинг" і ТОВ "Хілл Корпорейшн-Юкрейн") змогли оскаржити в Антимонопольному комітеті своє недопущення до аукціонів залізниці.

На два останніх тендери "Укрзалізниці" на 130 млн гривень прийшло чимало учасників: 9 компаній на перший і 12 - на другий. При цьому пропозиції всіх фаворитів попередніх років були відхилені через однакової помилки - вони надали технічні умови на виробництво продукції не в повному обсязі. За підсумком - всі відхилені учасники подали скарги в АМКУ.

На поточному тижні очікується засідання колегії АМКУ щодо оскарження публічних закупівель, рішення якої може поставити крапку в схемах закупівель УЗ.

Автор: Олександра Діденко