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Участники штурма Капитолия баллотируются на должности в США, - Politico

Автор: Артур Родивилов

В США баллотируются на выборные должности по меньшей мере 57 участников событиях 6 января. Десятки из них штурмовали Капитолий или посетили митинг Save America, предшествовавший беспорядкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Вместо того чтобы лишить права на государственную службу, события 6 января "послужили политическим плацдармом для десятков республиканцев, которые в этом году будут участвовать в выборах на федеральные, государственные и местные должности".

Как сообщается, только в прошлом году 11 протестующих были избраны на должности от законодательного органа штата в городской совет и в школьный совет.

В этом году более двух десятков баллотируются в Конгресс, законодательное собрание штата или на должности исполнительной власти, включая по крайней мере двух протестующих, фактически вошедших в Капитолий.

В частности, Джейсон Хоуленд, которого сфотографировали внутри Капитолия США 6 января, баллотируется в парламент штата Мичиган.

По меньшей мере, пятеро участников событий 6 января готовятся к губернаторской гонке, среди них Даг Мастриано, сенатор штата Пенсильвания и ведущий голос в национальном движении за дискредитацию результатов выборов 2020 года.

Напомним, комитет Палаты представителей заинтересовался телефонным звонком экс-президента США Дональда Трампа за несколько часов до штурма Капитолия.

Отметим, 6 января 2021 года сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов.

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Капитолий