RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Учасники штурму Капітолію балотуються на посади в США, - Politico

Автор: Артур Родивилов

У США балотуються на виборні посади щонайменше 57 учасників 6 січня. Десятки з них штурмували Капітолій або відвідали мітинг Save America, що передував заворушенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Замість того щоб позбавити права на державну службу, події 6 січня "послужили політичним плацдармом для десятків республіканців, які цього року братимуть участь у виборах на федеральні, державні та місцеві посади".

Як повідомляється, тільки торік 11 протестувальників були обрані на посади від законодавчого органу штату в міську раду і в шкільну раду.

Цього року понад два десятки балотуються в Конгрес, законодавчі збори штату або на посади виконавчої влади, включаючи принаймні двох протестувальників, які фактично увійшли в Капітолій.

Зокрема, Джейсон Хоуленд, якого сфотографували всередині Капітолію США 6 січня, балотується до парламенту штату Мічиган.

Щонайменше, п'ятеро учасників подій 6 січня готуються до губернаторських перегонів, серед них Даг Мастріано, сенатор штату Пенсільванія і провідний голос у національному русі за дискредитацію результатів виборів 2020 року.

Нагадаємо, комітет Палати представників зацікавився телефонним дзвінком екс-президента США Дональда Трампа за кілька годин до штурму Капітолію.

Відзначимо, 6 січня 2021 року прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Капітолій