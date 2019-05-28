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Украинские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

Новости » Экономика    28.05.2019 - 10:20
Украинские банки увеличили прибыль в 1,7 раза
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доходность банковского сектора остается высокой

В январе-апреле 2019 года платежеспособные украинские банки в январе-апреле 2019 года получили 18,1 млрд грн чистой прибыли, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,7 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

По данным НБУ, доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29% до 77 млрд грн, тогда как расходы - на 20% до 59 млрд грн.

Украинские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

Больше всего банкам дали процентные доходы - 50,6 млрд грн, комиссионные доходы - 18,9 млрд грн, результат от переоценки и от операций купли-продажи - 3,9 млрд грн.

Украинские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

Данные: НБУ

В январе-апреле 2019 года расходы банков составили 58,9 млрд грн, в том числе процентные расходы - 24,5 млрд грн, общие административные расходы 19,3 млрд грн, отчисления в резервы 4,2 млрд грн.

Украинские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

Данные: НБУ

"Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой", - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2019 году составила 21,7 млрд грн. Как отметили в НБУ, в последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, что на один меньше, чем на начало года (77). Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2019 года сократилось на 60 - с 8509 до 8449 отделений.

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