Участники обмена пленными ждут указа Зеленского о помиловании, - адвокат

Участники обмена пленными ожидают указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании. Об этом заявил адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме этого, он заявил, что процедура их юридического оформления подходит к концу.

"В настоящее время процедура юридического оформления участников процедуры обмена завершается, и пока она не завершится, никто никуда не поедет... Мы ожидаем, когда выйдет указ президентский о помиловании", - заявил Рыбин.

При этом, комментируя появившуюся в СМИ информацию, что обмен может достояться на текущей неделе, 28-29 августа, он отметил, что не может давать такие прогнозы и не знает, когда такая процедура оформления может завершиться и когда может состояться сам обмен.

Напомним, ранее сообщалось, что обмен пленными между Украиной и РФ может состояться до конца недели.

Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену. Также отметим, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть.