Учасники обміну полоненими чекають указу Зеленського про помилування, - адвокат

Учасники обміну полоненими очікують указу президента України Володимира Зеленського про помилування. Про це заявив адвокат росіян, які перебувають в Україні, Валентин Рибін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім цього, він заявив, що процедура їх юридичного оформлення підходить до кінця.

"В даний час процедура юридичного оформлення учасників процедури обміну завершується, і поки вона не завершиться, ніхто нікуди не поїде... Ми чекаємо, коли вийде президентський указ про помилування", - заявив Рибін.

При цьому, коментуючи інформацію в ЗМІ, що обмін може відбутися на поточному тижні, 28-29 серпня, він зазначив, що не може давати такі прогнози і не знає, коли така процедура оформлення може завершитися і коли може відбутися сам обмін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обмін полоненими між Україною і РФ може відбутися до кінця тижня.

Раніше український адвокат Валентин Рибін заявив, що його підзахисні Максим Одинцов, Олександр Баранов, а також Євген Мефедов готуються до обміну. Також відзначимо, що прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти представників Росії і України по обміну утримуваними особами є.