Участники митинга под Радой направили письмо Разумкову со своими требованиями

Участники митинга "Детенизация - это цивилизация", который проходит 3 ноября под стенами Верховной рады, требуют равных правил ведения бизнеса и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли с января 2021 года.

Эти и другие требования они изложили в письме и передали председателю ВР Дмитрию Разумкову, передает РБК-Украина.

Представители легально бизнеса, которые вместе оплатили в 2019 году около 80 млрд грн налогов и создали 1,2 млн рабочих мест требуют, чтобы их голос был услышан.

Также они требуют не выносить на рассмотрение в зал Верховной рады законопроекты 3853-1, 3853-2, которые отменяют обязательность выдачи фискального чека на сложную технику с гарантийным талоном и лекарственные средства, способствующие росту коррупции, дискриминируют легальный бизнес, сужают права потребителя, останавливают детенизацию в рисковых отраслях.

В письме говорится в частности о том, что контроль продаж при конечной реализации товаров дает свои положительные результаты.

"Мы это видим на примере рынка бытовой техники и электроники, где фискализация была введена в 2017 году. В результате по данным Государственной налоговой службы, налог на прибыль в 2019 году вырос на 90% по сравнению с 2016 годом и произошел значительный рост сумм НДС - в период 2017-2019 годов увеличение сумм НДС, уплаченных при реализации бытовой техники и электроники, составило 297%. С 3,3 млрд грн в 2016 году, до начала фискализации, до 9,8 млрд грн в 2019 году", - говорится в письме.

Предприниматели просят главу Верховной рады организовать с ними встречу для обсуждения ситуации, чтобы не допустить отмены или отсрочки детенизационных реформ в Украине.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что во вторник, 3 ноября, под стенами Верховной рады состоялось два митинга.

Под лозунгом "Детенизация - это цивилизация!" представители легального бизнеса требовали равных условий ведения бизнеса и предотвратить принятие двух законопроектов, возвращают всем без исключения ФОТ право работать без контроля.

Участники второй акции требовали особых условий ведения бизнеса для физических-лиц предпринимателей, что позволит им в дальнейшем не показывать настоящий оборот торговли и уклоняться от уплаты налогов.

В свою очередь Верховная рада решила отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте сегодня.