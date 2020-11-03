Учасники мітингу під Радою направили лист Разумкову зі своїми вимогами

Учасники мітингу "Детінізація - це цивілізація", який проходить 3 листопада під стінами Верховної ради, вимагають рівних правил ведення бізнесу та впровадження фіскалізації у ризикових галузях торгівлі з січня 2021 року.

Ці та інші вимоги вони виклали у листі та передали голові ВР Дмитру Разумкову, передає РБК-Україна.

Представники легально бізнесу, які разом сплатили у 2019 році близько 80 млрд грн податків та створили 1,2 млн робочих місць вимагають, щоб їх голос був почутий.

Також вони вимагають не виносити на розгляд до зали Верховної ради законопроекти 3853-1, 3853-2, які скасовують обов’язковість видачі фіскального чека на складну техніку із гарантійним талоном та лікарські засоби, сприяють зростанню корупції, дискримінують легальний бізнес, звужують права споживача, зупиняють детінізацію у ризикових галузях.

У листі йдеться зокрема про те, що контроль продажів при кінцевій реалізації товарів дає свої позитивні результати.

"Ми це бачимо на прикладі ринку побутової техніки та електроніки, де фіскалізація була введена у 2017 році. Внаслідок чого, за даними Державної податкової служби, податок на прибуток у 2019 році зріс на 90% в порівняні з 2016 роком та відбулося значне зростання сум ПДВ - у період 2017-2019 років збільшення сум ПДВ, сплачених при реалізації побутової техніки та електроніки, склало 297%. З 3,3 млрд грн у 2016 році, до початку фіскалізації, до 9,8 млрд грн у 2019 році", - йдеться у листі.

Підприємці просять голову Верховної ради організувати з ними зустріч для обговорення ситуації, щоб не допустити скасування чи відтермінування детінізаційних реформ в Україні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у вівторок, 3 листопада, під стінами Верховної ради відбулось два мітинги.

Під гаслом "Детінізація - це цивілізація!" представники легального бізнесу вимагали рівних умов ведення бізнесу та запобігти ухваленню двох законопроектів, що повертають всім без винятку ФОП право працювати без контролю.

Учасники другої акції вимагали особливих умов ведення бізнесу для фізичних-осіб підприємців, що дозволить їм надалі не показувати справжній обіг торгівлі та ухилятись від сплати податків.

Своєю чергою, Верховна рада вирішила відтермінувати запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік. Відповідний законопроект має бути зареєстрований у парламенті також сьогодні.