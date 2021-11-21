Участники марша в Киеве пришли к Офису президента, произошли стычки

Фото: между силовиками и активистами произошли столкновения (Виталий Носач, РБК-Украина)

Участники акции пытаются попасть во двор Офиса президента, вход в который преградил кордон силовиков. Активисты и правоохранителей устроили потасовку, но попасть во двор офиса людям так и не удалось.

Фото: между силовиками и активистами произошли столкновения (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас они собрались перед воротами и выкрикивают различные лозунги и лозунги. Время от времени участники акции пытаются прорваться во двор Офиса президента, но пока безрезультатно.

О возможных задержанных или пострадавших пока информации нет.