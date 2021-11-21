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Участники марша в Киеве пришли к Офису президента, произошли стычки

Автор: Дмитрий Левицкий

Участники марша ко Дню достоинства и свободы в Киеве решили устроить акцию под Офисом президента. Десятки людей пришли на Банковую, после чего между ними и правоохранителями произошли столкновения.

Об этом корреспондент сообщает РБК-Украина с места событий.

Фото: между силовиками и активистами произошли столкновения (Виталий Носач, РБК-Украина)

Участники акции пытаются попасть во двор Офиса президента, вход в который преградил кордон силовиков. Активисты и правоохранителей устроили потасовку, но попасть во двор офиса людям так и не удалось.

Фото: между силовиками и активистами произошли столкновения (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас они собрались перед воротами и выкрикивают различные лозунги и лозунги. Время от времени участники акции пытаются прорваться во двор Офиса президента, но пока безрезультатно.

О возможных задержанных или пострадавших пока информации нет.

Напомним, сегодня вечером в Киеве проходит марш ко Дню Достоинства и свободы и к годовщине начала Евромайдана.

Больше о дне достоинства и свободы вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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КиевОфис президентаДень Достоинства и Свободы