Учасники маршу у Києві прийшли до Офісу президента, сталися сутички

Фото: між силовиками та активістами сталися сутички (Віталій Носач, РБК-Україна)

Учасники акції намагаються потрапити на подвір'я Офісу президента, вхід до якого перегородив кордон силовиків. Активісти та правоохоронців влаштували штовханину, але потрапити на подвір'я офісу людям так і не вдалося.

Фото: між силовиками та активістами сталися сутички (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наразі вони зібралися перед воротами та викрикують різні лозунги та гасла. Час від часу учасники акції намагаються прорватися на подвір'я Офісу президента, але поки що безрезультатно.

Про можливих затриманих чи потерпілих поки інформації немає.