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Учасники маршу у Києві прийшли до Офісу президента, сталися сутички

Автор: Дмитро Левицький

Учасники маршу до Дня гідності та свободи у Києві вирішили влаштувати акцію під Офісом президента. Десятки людей прийшли на Банкову, після чого між ними та правоохоронцями сталися сутички.

Про це кореспондент повідомляє РБК-Україна з місця подій.

Фото: між силовиками та активістами сталися сутички (Віталій Носач, РБК-Україна)

Учасники акції намагаються потрапити на подвір'я Офісу президента, вхід до якого перегородив кордон силовиків. Активісти та правоохоронців влаштували штовханину, але потрапити на подвір'я офісу людям так і не вдалося.

Фото: між силовиками та активістами сталися сутички (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наразі вони зібралися перед воротами та викрикують різні лозунги та гасла. Час від часу учасники акції намагаються прорватися на подвір'я Офісу президента, але поки що безрезультатно.

Про можливих затриманих чи потерпілих поки інформації немає.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Києві проходить марш до Дня гідності та свободи та до річниці початку Євромайдану.

Більше про День гідності та свободи ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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КиївОфіс президентаДень Гідності та Свободи