Участники АТО получат ко Дню независимости выплаты из бюджета Киева, - Кличко

Ко Дню независимости город выплатит 92 миллиона гривен ряду категорий киевлян.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.



В частности, выплаты ко Дню независимости получают более 300 тысяч жителей столицы. Среди категорий киевлян, которые получат выплаты: ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, праведники Бабьего Яра, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью и отдельные категории социально незащищенных киевлян.

"Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен. Всего по программе "Турбота" ко Дню независимости город выплатит свыше 92 миллиона гривен", - заявил Кличко.

Городской голова Киева также отметил, что средства будут поступать на пенсионные счета и счета держателей карточки киевлянина.

Также выплаты будут осуществляться через отделения "Укрпочты".

Напомним, в Украине 24 августа отмечается День независимости, который приходится на понедельник.

Таким образом, для работников с пятидневной рабочей неделей выходными будут три дня подряд - с 22 по 24 августа.