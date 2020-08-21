ru
ua

Учасники АТО отримають до Дня незалежності виплати із бюджету Києва, - Кличко

Автор: РБК-Україна

Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень

До Дня незалежності місто виплатить 92 мільйони гривень низці категорій киян.

Популярні новини

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, виплати до Дня незалежності отримують понад 300 тисяч мешканців столиці. Серед категорій киян, які отримають виплати: ветерани АТО, члени сімей загиблих учасників АТО, праведники Бабиного Яру, учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю та окремі категорії соціально незахищених киян.

"Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень. Усього за програмою "Турбота" до Дня незалежності місто виплатить понад 92 мільйони гривень", - заявив Кличко.

Міський голова Києва також зазначив, що кошти надходитимуть на пенсійні рахунки та рахунки утримувачів картки киянина.

Також виплати будуть здійснюватись через відділення "Укрпошти".

Нагадаємо, в Україні 24 серпня відзначається День незалежності, який припадає на понеділок.

Таким чином, для працівників з п'ятиденним робочим тижнем вихідними будуть три дні поспіль - з 22 по 24 серпня.

Прогноз погоди
► Мер Умані погрожує виставити блокпости та не пустити хасидів ► Уряд підтримав заборону хасидам відвідувати Умань цьогоріч
Читати всі новини