Учасники АТО отримають до Дня незалежності виплати із бюджету Києва, - Кличко

До Дня незалежності місто виплатить 92 мільйони гривень низці категорій киян.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.



Зокрема, виплати до Дня незалежності отримують понад 300 тисяч мешканців столиці. Серед категорій киян, які отримають виплати: ветерани АТО, члени сімей загиблих учасників АТО, праведники Бабиного Яру, учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю та окремі категорії соціально незахищених киян.

"Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень. Усього за програмою "Турбота" до Дня незалежності місто виплатить понад 92 мільйони гривень", - заявив Кличко.

Міський голова Києва також зазначив, що кошти надходитимуть на пенсійні рахунки та рахунки утримувачів картки киянина.

Також виплати будуть здійснюватись через відділення "Укрпошти".

Нагадаємо, в Україні 24 серпня відзначається День незалежності, який припадає на понеділок.

Таким чином, для працівників з п'ятиденним робочим тижнем вихідними будуть три дні поспіль - з 22 по 24 серпня.