Участниками манипуляций с "зелеными" еврооблигациями могут заняться британские правоохранители

Руководство "Гарантированного покупателя", Ощадбанка и правительства могут стать фигурантами уголовного расследования в Великобритании по факту махинаций с "зелеными" еврооблигациями "Укрэнерго" и нанесения ущерба европейским банкам и инвестиционным фондам.

Об этом сообщил журналист Сергей Лямец в Facebook .

"В Британии есть любопытные структуры, напоминающие наше НАБУ. Это Serious Fraud Office и Financial Conduct Authority (Управление по финансовому регулированию и надзору). Если суд пойдет в неожиданном направлении, украинские чиновники, замешанные в цепочке странных решений и манипуляций с деньгами международных инвесторов, окажутся под угрозой уголовного преследования в ЕС, Великобритании и даже США", - сообщил журналист.

По его словам, манипуляции с облигациями потенциально ущерб их держателям - европейским банкам и инвестиционным фондам.

"Можно сколько угодно играться тарифами УЗ или ставками ренты на руду. Но тут - инструменты, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже. Соответственно, на них распространяется юрисдикция английского права, включая уголовное право. И уж если у бумаг было целевое предназначение - значит, оно должно соблюдаться. Иначе - дело переходит в Лондонский суд и даже имеет шансы на успех", - добавил он.

По его словам, в поле зрения британских Serious Fraud Office и Financial Conduct Authority могут попасть официальные лица - руководители ГП "Гарантированный покупатель", Ощадбанка, Укрэнерго, Минэнерго и Кабинета Министров.

По мнению журналиста, компания ДТЭК и ее кредиторы очевидно будут добиваться уголовного преследования участников процесса распределения средств "еврооблигаций".

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами.

15 ноября все инвесторы получили выплаты за исключением одной компании - "ДТЭК ВИЭ".

ДТЭК официально уведомил своих кредиторов и инвесторов на Лондонской фондовой бирже о манипуляциях с распределением средств кредита и инициировал расследование.

Стоимость еврооблигаций "Укрэнерго" номиналом 825 млн долларов, как и облигации "ДТЭК ВИЭ" начали стремительно дешеветь на новостях о махинациях.