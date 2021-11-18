Учасниками маніпуляцій з "зеленими" єврооблігаціями можуть зайнятися британські правоохоронці

Керівництво "Гарантованого покупця", Ощадбанку та уряду можуть стати фігурантами кримінального розслідування у Великобританії за фактом махінацій з "зеленими" єврооблігаціями "Укренерго" і завданню збитків європейським банкам та інвестиційним фондам.

Про це повідомив журналіст Сергій Лямець в Facebook .

"У Британії є цікаві структури, що нагадують наше НАБУ. Це Serious fraud Office і Financial Conduct Authority (Управління з фінансового регулювання і нагляду). Якщо суд піде в несподіваному напрямку, українські чиновники, замішані в ланцюжку дивних рішень і маніпуляцій з грошима міжнародних інвесторів, опиняться під загрозою кримінального переслідування в ЄС, Великобританії і навіть США", - повідомив журналіст.

За його словами, маніпуляції з облігаціями потенційно зашкодять їх власникам - європейським банкам та інвестиційним фондам.

"Можна скільки завгодно гратися тарифами УЗ або ставками ренти на руду. Але тут - інструменти, які звертаються на Лондонській фондовій біржі. Відповідно, на них поширюється юрисдикція англійського права, включаючи кримінальне право. І вже якщо у паперів було цільове призначення - значить, воно повинно дотримуватися. Інакше - справа переходить до Лондонського суду і навіть має шанси на успіх", - додав він.

За його словами, в поле зору британських Serious Fraud Office і Financial Conduct Authority можуть потрапити офіційні особи - керівники ДП "Гарантований покупець", Ощадбанку, Укренерго, Міненерго і Кабінету міністрів.

На думку журналіста, компанія ДТЕК і її кредитори очевидно будуть домагатися кримінального переслідування учасників процесу розподілу коштів "єврооблігацій".

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами.

15 листопада всі інвестори отримали виплати, за винятком однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ".

ДТЕК офіційно повідомив своїх кредиторів та інвесторів на Лондонській фондовій біржі про маніпуляції з розподілом коштів кредиту та ініціював розслідування.

Вартість єврооблігацій "Укренерго" номіналом 825 млн доларів, як і облігації "ДТЕК ВДЕ" почали стрімко дешевшати на новинах про махінації.