Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші

Фото: запрошення на ЗНО (УНІАН)

Через скасування пробного ЗНО в навчальних закладах повернуть від 138 до 150 гривень

Учасникам пробного Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) повернуть гроші. Профільні відомства готують порядок повернення коштів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.

Повідомляється, що за дорученням президента Володимира Зеленського учасникам пробного ЗНО 15 і 17 червня повернуть гроші через неможливість проведення тестування в школах. У зв'язку зі зміною формату Міносвіти і Мінфін готують порядок повернення коштів.

Зазначимо, що пробне ЗНО є добровільною і платною послугою, вартість одного тестування становить від 138 до 150 гривень залежно від регіону.

"Детальна інформація про повернення коштів учасникам пробного ЗНО буде розміщено на сайтах МОН та Українського центру оцінювання якості освіти, після офіційного погодження", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, пробне ЗНО в формі онлайн-тестування буде безкоштовним. Як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, всього зареєструвалися понад 362 тисяч учасників. У повному обсязі їм повернуть майже 53 млн гривень.

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні пробне ЗНО скасували в школах, тестування можна буде пройти, не виходячи з будинку.

Сьогодні стало відомо, що пробне ЗНО можна буде пройти двома способами: повністю онлайн, а також отримавши зошит і бланки в паперовому вигляді у відповідному пункті тестування.

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Автор: РБК-Україна