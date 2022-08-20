Не только участникам АТО: в Херсонском облсовете назвали кому грозит опасность в оккупации

В Украине заявили, что ранее в оккупации россияне охотились на участников АТО, бывших сотрудников СБУ и полиции, а теперь их интересуют педагоги, врачи и волонтеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского.
"Люди, которые отказываются подчиняться принудительной интеграции в систему "русского мира". Люди, которые продолжают наносить украинскую символику на стены в своих городах. Люди, которые помогают ВСУ приблизить день освобождения области", - заявил Соболевский.
Он завил, что оккупанты охотятся на журналистов, волонтеров, учителей и медиков. Именно они по роду профессиональной деятельности, находятся в группе риска быть задержанными россиянами.
Соболевский подчеркнул, что часть из этих людей занимает должности в незаконных органах власти в оккупации, однако он пояснил, что будет с этими людьми после деоккупации.
"Настроение большинства херсонцев такое, что сразу после освобождения области, предателей люди будут рвать на куски прямо на улицах", - заявил Соболевский.
Напомним, что в Херсонскую область на "руководящие должности" прибывают чиновники из России.
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