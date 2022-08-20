Не тільки учасникам АТО: в Херсонській облраді назвали кому загрожує небезпека в окупації

"Люди, які відмовляються підкорятися примусовій інтеграції до системи "руського миру". Люди, які продовжують наносити українську символіку на стіни у своїх містах. Люди, які допомагають ЗСУ наблизити день визволення області", - заявив Соболевський.

Він завив, що окупанти полюють на журналістів, волонтерів, вчителів та медиків. Саме вони за родом професійної діяльності, перебувають в групі ризику бути затриманими росіянами.

Соболевський підкреслив, що частина з цих людей обіймає посади у незаконних органах влади в окупації, проте він пояснив, що буде з цими людьми після деокупації.

"Настрій більшості херсонців такий, що відразу після звільнення області, зрадників люди рватимуть на шматки прямо на вулицях", - заявив Соболевський.