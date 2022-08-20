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Не тільки учасникам АТО: в Херсонській облраді назвали кому загрожує небезпека в окупації

Фото: в Херсонській облраді назвали кому загрожує небезпека в окупації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні заявили, що раніше в окупації росіяни полювали на учасників АТО, колишніх співробітників СБУ та поліції, а тепер їх цікавлять педагоги, лікарі та волонтери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Люди, які відмовляються підкорятися примусовій інтеграції до системи "руського миру". Люди, які продовжують наносити українську символіку на стіни у своїх містах. Люди, які допомагають ЗСУ наблизити день визволення області", - заявив Соболевський.

Він завив, що окупанти полюють на журналістів, волонтерів, вчителів та медиків. Саме вони за родом професійної діяльності, перебувають в групі ризику бути затриманими росіянами.

Соболевський підкреслив, що частина з цих людей обіймає посади у незаконних органах влади в окупації, проте він пояснив, що буде з цими людьми після деокупації.

"Настрій більшості херсонців такий, що відразу після звільнення області, зрадників люди рватимуть на шматки прямо на вулицях", - заявив Соболевський.

Нагадаємо, що в Херсонську область на "керівні посади" прибувають чиновники з Росії.

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Херсонская область