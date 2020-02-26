Участки разведения и дополнительные меры из-за коронавируса: что обсуждала ТКГ по Донбассу

Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

ТКГ по Донбассу провела очередной раун переговоров в Минске

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня, 26 февраля, провела очередной раунд переговоров в Минске (Беларусь). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

Так, сегодня на заседании ТКГ продолжила работу над реализацией договоренностей "нормандской четверки", достигнутых на встрече в Париже в декабре 2019 года.

"Украинская сторона призвала РФ обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Международного Комитета Красного Креста", - сообщила Олифер, отметив, что попытка прорыва линии разграничения, осуществленная боевиками 18 февраля 2020 года может поставить под вопрос сам процесс мирного урегулирования на Донбассе.

Она также добавила, что в настоящее время продолжается обсуждение новых участков разведения, а системные нарушения режима "тишины" отбрасывают назад процесс мирного урегулирования.

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма отметил, что прогресса на Донбассе быть не может без выполнения составляющей минских договоренностей в части безопасности.

Кроме того, на заседании обсуждались списки удерживаемых лиц, начато обсуждение модальностей принятия решений относительно открытия новых пунктов пропуска через линию столкновения и дополнительные мероприятия на КПВВ из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, утром 18 февраля пророссийские боевики осуществили попытку прорыва линии разграничения на Донбассе. В результате боевого столкновения на Донбассе погиб один украинский военный, еще 5 получили травмы.