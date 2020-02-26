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Ділянки розведення і додаткові заходи через коронавірус: що обговорювала ТКГ по Донбасу

Новини » Політика     26.02.2020 - 18:19
Ділянки розведення і додаткові заходи через коронавірус: що обговорювала ТКГ по Донбасу
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

ТКГ по Донбасу провела черговий раун переговорів в Мінську

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні, 26 лютого, провела черговий раунд переговорів у Мінську (Білорусь). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря представника України на переговорах Леоніда Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

Так, сьогодні на засіданні ТКГ продовжила роботу над реалізацією домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих на зустрічі в Парижі у грудні 2019 року.

"Українська сторона закликала РФ забезпечити режим припинення вогню, відкрити нові КПВВ на лінії зіткнення, звільнити утримуваних осіб, надати допуск представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - повідомила Оліфер, зазначивши, що спроба прориву лінії розмежування, здійснена бойовиками 18 лютого 2020 року може поставити під питання сам процес мирного врегулювання на Донбасі.

Вона також додала, що наразі триває обговорення нових ділянок розведення, а системні порушення режиму "тиші" відкидають назад процес мирного врегулювання.

Представник України у ТКГ Леонід Кучма наголосив, що прогресу на Донбасі бути не може без виконання безпекової складової мінських домовленостей.

Крім того, на засіданні обговорювалися списки утримуваних осіб, почато обговорення модальностей ухвалення рішень щодо відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення та додаткові заходи на КПВВ через загрозу поширення коронавірусу.

Нагадаємо, вранці 18 лютого проросійські бойовики здійснили спробу прориву лінії розмежування на Донбасі. В результаті бойового зіткнення на Донбасі загинув один український військовий, ще 5 отримали травми.

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