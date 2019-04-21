Наблюдатели жалуются, что можно увидеть, за кого проголосовал избиратель

Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают, что на участках часто можно увидеть, за кого проголосовал тот или иной избиратель на выборах президента Украины из-за небольшого размера бюллетеня. Об этом сообщает КИУ в Facebook.

Отмечается, что отметку можно увидеть сквозь прозрачную шкатулку.

"Избиратели часто не сворачивают бюллетень, вбрасывая его в ящик для голосования, поэтому можно увидеть за кого они проголосовали. Таким образом результаты волеизъявления лица могут увидеть посторонние лица, в том числе, другие избиратели, наблюдатели, члены комиссии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ряд фото избирательных урн с заполненными бюллетенями активно публикуются в социальных сетях.

Напомним, в Министерстве внутренних дел отметили, что будут проверять информацию о том, что Владимир Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой бюллетень с результатом волеизъявления.

В частности, добавим, что Комитет избирателей Украины сообщил о незаконной агитации в социальных сетях и на носителях внешней рекламы в день голосования на выборах президента Украины. В пресс-службе сообщали, что также есть проблемы, связанные с опломбированием ящиков для голосования.