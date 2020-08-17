На всех участках фронта на Донбассе сохраняется "тишина"

На Донбассе не зафиксированы нарушения со стороны противника за прошедшие сутки, 16 августа. На всех участках фронта наблюдалась тишина.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В штабе сообщают, что ситуация в зоне ООС остается контролируемой. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Вместе с тем за минувшие сутки украинскими воинами задокументировано одно нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Уживка противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону подразделений ВСУ возле Водяного.

С начала текущих суток, 17 августа, на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области украинские военные подорвались на неизвестном устройстве, погиб один боец и еще один получил ранения.

Кроме того, стало известно о гибели одного украинского военнослужащего в результате неосторожного обращения с оружием.

Напомним, ранее также сообщалось, что миссия ОБСЕ в шестой раз с 2014 года не зафиксировала нарушений на Донбассе.