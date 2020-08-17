На всіх ділянках фронту на Донбасі зберігається "тиша"

На Донбасі не зафіксовані порушення з боку противника за минулу добу, 16 серпня. На всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

У штабі повідомляють, що ситуація в зоні ООС залишається контрольованою. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Разом з тим за минулу добу українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка противник здійснював інженерне обладнання позицій в бік підрозділів ЗСУ біля Водяного.

З початку поточної доби, 17 серпня, на Донбасі обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області українські військові підірвалися на невідомому пристрої, загинув один боєць і ще один отримав поранення.

Крім того, стало відомо про загибель одного українського військовослужбовця унаслідок необережного поводження зі зброєю.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що місія ОБСЄ вшосте з 2014 року не зафіксувала порушень на Донбасі.