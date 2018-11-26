У поліції Києва розказали про обстановку під посольством РФ

Фото: акція під посольством РФ в Києві (РБК-Україна)

В поліції повідомили, що є порозуміння на належному рівні

Ситуація під посольством РФ спокійна, правоохоронці спілкуються з учасниками пікету. Про це в коментарі РБК-Украіна повідомили в прес-службі поліції Києва.

"Правоохоронці забезпечують охорону громадського порядку. Достатня кількість поліцейських забезпечує порядок. Близько півсотні протестувальників на місці. Ситуація спокійна, правоохоронці спілкуються з учасниками пікету, вони там відійшли від огорожі. Все спокійно. Конфлікту немає, є порозуміння на належному рівні.

"Зараз все припинилось, то було тимчасово", - сказали у прес-службі, коментуючи те, що активісти закидали будівлю димовими шашками.

Раніше повідомлялось, що активісти закидали посольство РФ у Києві димовими шашками. В акції беруть участь понад півсотні людей. Вони скандують "Мир Донбасу - смерть Кремлю".

Нагадаємо, активісти принесли шини під посольство РФ у Києві. В акції беруть участь активісти громадських організацій та ветерани війни на Донбасі.