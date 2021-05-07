При участии России и представителей Лукашенко: Тихановская созывает международную конференцию

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская призвала провести международную конференцию для разрешения кризиса в стране. Для этого она приглашает предтавников ЕС, США, а также России и представителей режима Александра Лукашенко.

Об этом Тихановская написала в Twitter.

Оппозиционерка направила письмо к министрам иностранных дел и комитетам по вопросам иностранных дел с призывом поддержать Беларусь.

"Очень важно провести международную конференцию высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси с участием белорусских демократических сил, национальных правительств, парламентов и групп гражданского общества с ЕС, России, Британии, США, представителей режима Лукашенко", - заявила Тихановская.