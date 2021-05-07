RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

За участі Росії і представників Лукашенка: Тихановська скликає міжнародну конференцію

Автор: РБК-Україна

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська закликала провести міжнародну конференцію для вирішення кризи в країні. Для цього вона запрошує предтавників ЄС, США, а також Росії та представників режиму Олександра Лукашенка.

Про це Тихановська написала в Twitter.

Опозиціонерка надіслала лист до міністрів закордонних справ та комітетів з питань закордонних справ із закликом підтримати Білорусь.

"Дуже важливо провести міжнародну конференцію високого рівня щодо врегулювання кризи в Білорусі за участю білоруських демократичних сил, національних урядів, парламентів та груп громадянського суспільства з ЄС, Росії, Британії, США, представників режиму Лукашенка", - заявила Тихановська.

Раніше Тихановська запропонувала Лукашенку провести переговори. Вона готова до переговорів безпосередньо з ним, а також з його представниками.

Нагадаємо, Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тіхановську в список причетних до тероризму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Світлана Тіхановськаоппозиция