Участие США в переговорах по Донбассу зависит от их позиции, - Козак

"Все зависит от позиции. Или мы в одной человеческой логике пытаемся найти ответы на все те вызовы, которые есть, тогда да. Если будет трезвый и прагматичный подход к выполнению минских соглашений - хорошо. Но, как говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца", - отметил Козак.

Он добавил, что Москва предлагала Киеву официально заявить Совбезу ООН о том, что его не устраивает в минских соглашениях и внести свои предложения.

"Если речь идет об урегулировании конфликта, пожалуйста, мы за. Когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, мы говорим: "Добро пожаловать", - подчеркнул Козак.